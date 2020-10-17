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«Наполи» — «Аталанта»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 16:00

«Наполи» — «Аталанта»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 16:00
Футбол / Италия 0

Сегодня, 17 октября, состоится матч «Наполи» — «Аталанта». Встреча 4-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Наполи» — «Аталанта».

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Маттео Пассери и Альберто Тегони. Резервный рефери — Фабрицио Паскуа.

«Аталанта» лидерует в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе максимально возможные девять очков в трёх турах. «Наполи» заработал пять очков и располагается на восьмом месте в таблице Серии А.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку и может дебютировать за новую команду в этом матче.

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