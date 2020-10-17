«Челси» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 17:00

Сегодня, 17 октября, состоится матч «Челси» — «Саутгемптон». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Саутгемптон».



Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия); Ассистент: Даррен Кэнн (Норидж, Норфолк, Англия); Ассистент: Марк Скоулз (Англия); Резервный арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)



Подопечные Фрэнка Лэмпарда занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе семь очков по итогам четырёх туров. «Саутгемптон» (6) — на 11-м месте в турнирной таблице.

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2020/2021.