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Виктор Мозес: Москва — красивый город, а стадион «Спартака» похож на английский

Виктор Мозес: Москва — красивый город, а стадион «Спартака» похож на английский
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» показал первый день полузащитника Виктора Мозеса в клубе. Хавбек прилетел в Москву вчера, 16 октября.

«Москва — красивый город. Прилетев, понял, насколько это классное место. Наш стадион — это большая арена, которая вмещает много людей. С нетерпением жду, когда смогу здесь сыграть. Стадион похож на английский. Болельщики находятся близко к полю, всё как в Англии», — сказал Мозес в интервью пресс-службе «Спартака».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале красно-белых.

В минувшем сезоне Мозес выступал на правах аренды за миланский «Интер» и принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. С 2012 по 2018 год вызывался в сборную Нигерии.

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