«Эвертон» вырвал у «Ливерпуля» ничью и остался лидером, судья отменил гол на 92-й минуте

17 октября состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль», который завершился со счётом 2:2. Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
На 3-й минуте Садио Мане воспользовался шансом и открыл счёт. На 6-й минуте вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд сбил Вирджила ван Дейка в штрафной, после чего защитник оказался на газоне. Судья Майкл Оливер решил, что игрок «Ливерпуля» находился в офсайде и назначил свободный удар. Вирджил ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменен. Вместо него вышел Джо Гомес.
На 19-й минуте Майкл Кин сравнял счёт. Во втором тайме «Ливерпуль» вновь вышел вперёд. На 72-й минуте Мохамед Салах пробил Пикфорда. На 81-й минуте Доминик Калверт-Льюин забил очередной гол, тем самым установив окончательный счёт. На 90-й минуте Ричарлисон получил прямую красную карточку. На 92-й минуте Джордан Хендерсон забил мяч, который был отменён после просмотра VAR.
«Эвертон» набрал 13 очков и сохранил лидерство в английской Премьер-лиге. Ливерпуль (10) переместился на второе место.
- 17 октября 2020
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