Гол Марко Ройса принёс дортмундской «Боруссии» победу в матче с «Хоффенхаймом»

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 76-й минуте встречи единственный гол забил нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс. Результативную передачу отдал форвард дортмундцев Эрлинг Холанд.



Дортмундская «Боруссия» набрала 9 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» (6) — на 8-м месте.



В других матчах 4-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Айгсбург» (2:0), «Герта» в Берлине проиграла «Штутгарту» (0:2), «Майнц» уступил леверкузенскому «Байеру» (0:1), а «Фрайбург» и «Вердер» поделили очки (1:1).