Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Марко Ройса принёс дортмундской «Боруссии» победу в матче с «Хоффенхаймом»

Гол Марко Ройса принёс дортмундской «Боруссии» победу в матче с «Хоффенхаймом»
Футбол / Германия 0

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 76-й минуте встречи единственный гол забил нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс. Результативную передачу отдал форвард дортмундцев Эрлинг Холанд.

Дортмундская «Боруссия» набрала 9 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» (6) — на 8-м месте.

В других матчах 4-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Айгсбург» (2:0), «Герта» в Берлине проиграла «Штутгарту» (0:2), «Майнц» уступил леверкузенскому «Байеру» (0:1), а «Фрайбург» и «Вердер» поделили очки (1:1).

Германия - Бундеслига. 4-й тур
17 октября 2020, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Ройс – 76'
Германия - Бундеслига. 4-й тур
17 октября 2020, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Анхелиньо – 45'   0:2 Поульсен – 66'
Германия - Бундеслига. 4-й тур
17 октября 2020, суббота. 16:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
0 : 2
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Кемпф – 9'   0:2 Кастро – 68'
Германия - Бундеслига. 4-й тур
17 октября 2020, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Аларио – 30'   0:2 Аларио – 30'
Германия - Бундеслига. 4-й тур
17 октября 2020, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 1
Вердер
Бремен
1:0 Линхарт – 15'   1:1 Фуллкруг – 25' (пен)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020