Гол Марко Ройса принёс дортмундской «Боруссии» победу в матче с «Хоффенхаймом»
В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 76-й минуте встречи единственный гол забил нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс. Результативную передачу отдал форвард дортмундцев Эрлинг Холанд.
Дортмундская «Боруссия» набрала 9 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» (6) — на 8-м месте.
В других матчах 4-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Айгсбург» (2:0), «Герта» в Берлине проиграла «Штутгарту» (0:2), «Майнц» уступил леверкузенскому «Байеру» (0:1), а «Фрайбург» и «Вердер» поделили очки (1:1).
Германия - Бундеслига. 4-й тур
17 октября 2020, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Ройс – 76'
Германия - Бундеслига. 4-й тур
17 октября 2020, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Анхелиньо – 45' 0:2 Поульсен – 66'
Германия - Бундеслига. 4-й тур
17 октября 2020, суббота. 16:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
0 : 2
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Кемпф – 9' 0:2 Кастро – 68'
Германия - Бундеслига. 4-й тур
17 октября 2020, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Аларио – 30' 0:2 Аларио – 30'
- 17 октября 2020
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