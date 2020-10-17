Николич прокомментировал дебют Зе Луиша за «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался о выступлении нападающего «железнодорожников» Зе Луиша в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:0). Напомним, форвард отдал результативную передачу в этой встрече.

«Зе Луиш? Видно, что не готов на сто процентов. Ему нужно время, но у нас его нет, так что он будет пока выходить со «скамейки». Главное, вышел как надо, здорово сыграл эти полчаса, были моменты, где он показал свои качества.



Состав на матч с «Ред Булл Зальцбург» уже знаю, он у меня в голове, но говорить о нём не хочу», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

«Локомотив», набрав 21 очко в 11 матчах, поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (6) — на 15-м месте.