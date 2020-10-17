«Торпедо» разгромило «Нефтехимик» в домашнем матче ФНЛ

В матче 16-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» принимало «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча прошла на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



Голы за московский клуб забили Игорь Лебеденко, Александр Рязанцев, Амур Калмыков и Равиль Нетфуллин.

Московское «Торпедо» набрало 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нефтехимик» (28) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Нижний Новгород», в 16 матчах набравший 37 очков. В тройку лидеров входят «Оренбург» (36) и самарские «Крылья Советов» (35).

В следующем туре ФНЛ «Торпедо» сыграет с «Аланией», а «Нефтехимик» проведёт матч с «Акроном». Обе встречи состоятся 24 октября.