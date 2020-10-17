Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Торпедо» разгромило «Нефтехимик» в домашнем матче ФНЛ

«Торпедо» разгромило «Нефтехимик» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 16-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» принимало «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча прошла на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Голы за московский клуб забили Игорь Лебеденко, Александр Рязанцев, Амур Калмыков и Равиль Нетфуллин.

Московское «Торпедо» набрало 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нефтехимик» (28) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Нижний Новгород», в 16 матчах набравший 37 очков. В тройку лидеров входят «Оренбург» (36) и самарские «Крылья Советов» (35).

В следующем туре ФНЛ «Торпедо» сыграет с «Аланией», а «Нефтехимик» проведёт матч с «Акроном». Обе встречи состоятся 24 октября.

ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
17 октября 2020, суббота. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
4 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Лебеденко – 28'   2:0 Рязанцев – 48'   3:0 Калмыков – 69'   4:0 Нетфуллин – 90+2'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020