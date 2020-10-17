«Торпедо» разгромило «Нефтехимик» в домашнем матче ФНЛ
В матче 16-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» принимало «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча прошла на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Голы за московский клуб забили Игорь Лебеденко, Александр Рязанцев, Амур Калмыков и Равиль Нетфуллин.
Московское «Торпедо» набрало 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нефтехимик» (28) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Нижний Новгород», в 16 матчах набравший 37 очков. В тройку лидеров входят «Оренбург» (36) и самарские «Крылья Советов» (35).
В следующем туре ФНЛ «Торпедо» сыграет с «Аланией», а «Нефтехимик» проведёт матч с «Акроном». Обе встречи состоятся 24 октября.
- 17 октября 2020
-
19:54
-
19:48
-
19:41
-
19:34
-
19:28
-
19:13
-
19:12
-
19:06
-
19:01
-
18:56
-
18:55
-
18:54
-
18:49
-
18:46
-
18:44
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
18:04
-
17:56
-
17:52
-
17:46
-
17:39
-
17:33
-
17:30
-
17:23
-
17:22
-
17:17
-
17:13
-
17:12
-
16:48
-
16:30
-
16:27
-
16:06
-
15:56
Партнерский контент