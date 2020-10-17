Арбитр Федотов: Левников ошибся, назначив пенальти в ворота «Химок» в эпизоде с Понсе

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти во втором тайме матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Спартак» (1:3, идёт второй тайм).
«Момент с Логашовым и Понсе в первом тайме более очевидный, чем с назначением 11-метрового во втором. По-моему, эпизод на 53-й минуте игровой. Да, был удар головой, потом нога куда-то идёт… Но если за эпизод в первом тайме его не позвали, то почему позвали тут? Можно предположить, что в перерыве арбитры посмотрели момент с Понсе и Логашовым в первом тайме, поняли, что ошиблись, и начали что-то выдумывать.
Будь я на VAR, пригласил бы его смотреть первый эпизод. Здесь же Понсе промахнулся не от контакта, он не попал как надо по мячу, таких моментов много. Левников ошибся, назначив пенальти в ворота «Химок» в эпизоде с Понсе», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 17 октября 2020
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