Арбитр Федотов: Левников ошибся, назначив пенальти в ворота «Химок» в эпизоде с Понсе

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти во втором тайме матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Спартак» (1:3, идёт второй тайм).



«Момент с Логашовым и Понсе в первом тайме более очевидный, чем с назначением 11-метрового во втором. По-моему, эпизод на 53-й минуте игровой. Да, был удар головой, потом нога куда-то идёт… Но если за эпизод в первом тайме его не позвали, то почему позвали тут? Можно предположить, что в перерыве арбитры посмотрели момент с Понсе и Логашовым в первом тайме, поняли, что ошиблись, и начали что-то выдумывать.



Будь я на VAR, пригласил бы его смотреть первый эпизод. Здесь же Понсе промахнулся не от контакта, он не попал как надо по мячу, таких моментов много. Левников ошибся, назначив пенальти в ворота «Химок» в эпизоде с Понсе», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Судья Федотов: в первом тайме были основания для назначения пенальти в ворота «Химок»