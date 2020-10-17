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Тедеско прокомментировал победу «Спартака» над «Химками»

Тедеско прокомментировал победу «Спартака» над «Химками»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от матча с «Химками» (3:2).

«Рад, что победили, сегодня было два разных тайма. Мы владели мячом в первом тайме, но было много потерь, играли горизонтально, нападающие были под давлением и передачи шли им в ногу. «Химки» глубоко оборонялись, контратаковали, забей они по такой игре в первом тайме, ничего не сказал бы, оставалось бы только это принять.

Во втором тайме стало больше вертикальной игры, хорошо поджимали и оказывали давление на оборону, что необходимо при такой игре соперника в обороне. Такая игра принесла результат – заработали пенальти, потом забили ещё два. Обидно, что пропустили, мы играли хорошо. Хороший знак, что перевернули игру с 0:1", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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