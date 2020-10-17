Тедеско: перед игрой сказали: если заработаем пенальти, будет бить Кокорин

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру форварда Александра Кокорина в матче с «Химками» (3:2).

«Дебют Оганесяна? Степан хорошо вышел, ему нужно прибавлять в плане прессинга, но в целом показал себя неплохо. Вышел, потому что хорошо выступал за вторую команду. Решили привлечь его к работе с основой. Нам сегодня не хватало нападающих: травма у Глушенкова, Соболев дисквалифицирован, Мирзов ушёл из «Спартака», поэтому вышел Оганесян.



Кокорин сыграл хорошо, вышел в старте, забил с пенальти. Это придаст ему уверенности в себе. Перед матчем сказали: если заработаем пенальти, будет бить Кокорин. Нужно дать ему спокойно работать, впереди большой путь, всё будет хорошо», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.