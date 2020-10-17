Ван дер Сар — об отмене гола «Ливерпуля»: решения принимает VAR. Это непохоже на футбол

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар прокомментировал работу VAR в матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль» (2:2).



Напомним, на 92-й минуте футболист «Ливерпуля» Джордан Хендерсон забил гол в ворота «Эвертона», который был отменён после просмотра VAR.



«Решения принимаются компьютерными программами. Это совсем непохоже на футбол. VAR должен помогать арбитрам исправлять ошибки или указывать на явный офсайд, пропущенный рефери, но не это», — написал ван дер Сар на своей странице в «Твиттере».



«Эвертон» набрал 13 очков и сохранил лидерство в английской Премьер-лиге. «Ливерпуль» (10) переместился на второе место. В тройку лидеров входит «Астон Вилла», набравшая в 3 матчах 9 очков.

«Эвертон» вырвал у «Ливерпуля» ничью и остался лидером, судья отменил гол на 92-й минуте