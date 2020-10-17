Ларссон: сильный характер помог «Спартаку» обыграть «Химки»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу москвичей в матче с «Химками» (3:2).

«Сложный матч. Но наш сильный характер помог одержать верх и выиграть. Рад, что забил гол и отдал передачу. Идём дальше», — написал Ларссон в «Твиттере».

В 11-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу в матче с «Химками». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



«Химки» открыли счёт на 48-й минуте усилиями Резиуана Мирзова, арендованного у «Спартака». На 58-й минуте Александр Кокорин забил свой первый гол за «Спартак», реализовав пенальти. Эсекьель Понсе вывел спартаковцев вперёд на 63-й минуте. Затем Джордан Ларссон увеличил преимущество красно-белых. Один мяч отыграл защитник «Химок» Брайан Идову на 84-й минуте.