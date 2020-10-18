Андреа Пирло: я уверен, «Ювентус» снова окажется на вершине

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал потерю очков своих подопечных в матче 4-го тура чемпионата Италии с «Кротоне» (1:1).
«К сожалению, из-за наших ошибок мы уже второй игре в последних матчах остаёмся в меньшинстве из-за удалений, но «Ювентус» молодая команда, которой нужно работать. У нас не было много времени для этого с таким количеством игроков, отправлявшихся в расположение сборных.
Мы создали качественную команду, но работа ещё не завершена и требует времени. Игроки будут учиться на ошибках, что, к сожалению, означает некоторый риск в первых матчах сезона.
Мы знали, что за Скудетто будет сражаться много команд, которые вложили большие средства. Это будет битва, «Ювентус» будет бороться за очки. Мы уже допустили несколько потерь, но я уверен, что мы снова окажемся на вершине», — цитирует Пирло Football Italia.
Туринский «Ювентус» набрал 8 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кротоне» (1) — на 18-м месте. Лидером соревнований является набравший в 4 матчах 12 очков «Милан».
В следующем туре «Ювентус» примет «Верону», матч состоится 25 октября.
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