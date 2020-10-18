Татьяна Буланова: меня оскорбляли фанаты нескольких клубов, и я этим горжусь

Экс-супруга бывшего капитана петербургского «Зенита» Владислава Радимова (ныне — футбольного тренера) певица Татьяна Буланова рассказала об оскорблениях со стороны фанатов клубов-соперников петербуржцев.

«Меня оскорбляли фанаты сразу нескольких клубов. Не знаю, почему, но горжусь этим.



Однажды Радимов пришёл после матча со «Спартаком» и говорит: «Представляешь, фанаты скандировали оскорбительные кричалки в твой адрес. Я дойду до руководства!» А я ответила, что мне без разницы: пусть за глаза кричат что угодно. Мне было бы неприятно, если бы такие вещи говорил человек, которого я знаю. Но руководители „Спартака“ извинились, спасибо им за это.

Я прекрасно понимаю: меня оскорбляли не потому, что меня ненавидят. Это просто противостояние Петербурга и Москвы, «Зенита» и «Спартака». Было прикольно, что Михаил Боярский и я вместе были за «Зенит», — сказала Буланова в интервью Meduza.