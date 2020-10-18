Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лестер Сити» — «Астон Вилла». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Каземиро: «Кадис» — в прошлом, «Реал» должен думать о «Шахтёре»

Каземиро: «Кадис» — в прошлом, «Реал» должен думать о «Шахтёре»
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал результат матча испанской Примеры с «Кадисом» (0:1) и отметил важность предстоящей встречи с донецким «Шахтёром» в Лиге чемпионов УЕФА.

«Мы должны проанализировать ошибки, но нельзя демонстрировать настрой, какой был у нас в первом тайме встречи. Мы отдали три очка организованной команде, которая чётко знала, что должна делать на поле. Сейчас нужно забыть об этом, потому что очень скоро мы вступаем в розыгрыш Лиги чемпионов. Нужно стартовать очень хорошо, потому что сезон длинный.

Каждый матч — это история. Мы постоянно идём от встречи к встрече. Очень скоро мы сыграем в Лиге чемпионов с непростым соперником, поэтому следует забыть этот результат и исправить допущенные ошибки. „Кадис“ — в прошлом, мы должны думать о „Шахтёре“. Это важно», — приводит слова Каземиро Mundo Deportivo.

Куртуа: поражение поможет «Реалу» проснуться
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020