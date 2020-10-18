Кристиан Рамирес: выход «Краснодара» в Лигу чемпионов — это исторический успех

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал выход «быков» в Лигу чемпионов УЕФА, а также поделился мнением о соперниках. Напомним, «Краснодар» сыграет с «Челси», «Севильей» и «Ренном».
«Выход „Краснодара“ в Лигу чемпионов — это исторический успех. Слыша гимн Лиги чемпионов, ощущаешь уникальность момента, о котором мечтают многие игроки и тренеры. Это что-то удивительное! Мурашки по коже не бегут, но переполняют эмоции. Конечно, это уникальный момент для клуба и для каждого из нас.
Что касается соперников, команды на слуху, одни из лидеров в топовых чемпионатах Европы. Здорово, что мы попали в такую группу. Интересно испытать себя в матчах с такими соперниками. У нас огромное желание побеждать, но в то же время будем наслаждаться каждым матчем. Современный футбол конкурентный и непредсказуемый. Нужно получать удовольствие, но и брать на себя ответственность, делать все необходимое для победы», — приводит слова Рамиреса официальный сайт «Краснодара».
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