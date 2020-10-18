«Арсенал» — «Урал»: Панченко, Рассказов, Джорджевич — в основе. Погребняк — в запасе

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Урала» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Урал».
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Кангва, Пантелеев, Панченко, Мохаммед, Джорджевич.
Запасные: Нигматуллин, Довбня, Бурлак, Хагуш, Кангва, Хлусевич, Чаушич, Аджоев, Горбатенко, Ковалёв, Громыко, Минаев.
«Урал»: Помазун, Рыков, Страндберг, Кулаков, Емельянов, Йовичич, Ефремов, Егорычев, Калинин, Мишкич, Бикфалви.
Запасные: Годзюр, Золотов, Бавин, Евсеев, Магомадов, Подберёзкин, Шаболин, Августиняк, Гусейнов, Караев, Погребняк.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Николай Ерёмин (Москва). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).
- 18 октября 2020
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
13:39
-
13:35
-
13:28
-
13:25
-
13:05
-
12:56
-
12:52
-
12:48
-
12:43
-
12:40
-
12:34
-
12:21
-
12:06
-
12:00
-
11:59
-
11:58
-
11:47
-
11:42
-
11:34
-
11:33
-
11:30
-
11:15
-
11:11
-
11:09
-
11:00
-
10:58
-
10:57
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
09:55
-
09:48