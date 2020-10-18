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«Арсенал» — «Урал»: Панченко, Рассказов, Джорджевич — в основе. Погребняк — в запасе

«Арсенал» — «Урал»: Панченко, Рассказов, Джорджевич — в основе. Погребняк — в запасе
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Урала» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Урал».

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Кангва, Пантелеев, Панченко, Мохаммед, Джорджевич.

Запасные: Нигматуллин, Довбня, Бурлак, Хагуш, Кангва, Хлусевич, Чаушич, Аджоев, Горбатенко, Ковалёв, Громыко, Минаев.

«Урал»: Помазун, Рыков, Страндберг, Кулаков, Емельянов, Йовичич, Ефремов, Егорычев, Калинин, Мишкич, Бикфалви.

Запасные: Годзюр, Золотов, Бавин, Евсеев, Магомадов, Подберёзкин, Шаболин, Августиняк, Гусейнов, Караев, Погребняк.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Николай Ерёмин (Москва). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).

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