ЦСКА — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 16:30
Сегодня, 18 октября, состоится матч ЦСКА — «Динамо». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Динамо».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Александр Богданов (Верея) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).
ЦСКА набрал 19 очков в 10 турах чемпионата России и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» (17) — на седьмом месте.
В минувшем сезоне «армейцы» заняли четвёртое место (50 очков), «Динамо» (41) закончило розыгрыш Российской Премьер-Лиги на 6-м месте.
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