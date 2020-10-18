Гётце забил гол на 9-й минуте дебютного матча за ПСВ

Немецкий полузащитник Марио Гётце забил гол в первом матче за эйндховенский ПСВ.
На 9-й минуте матча со «Зволле» хавбек открыл счёт, воспользовавшись грубой ошибкой защитника.
7 октября Гётце стал игроком эйндховенского ПСВ. Контракт 28-летнего футболиста рассчитан на два года. Гётце взял в нидерландском клубе 27-й игровой номер. Полузащитник присоединился к нидерландскому клубу на правах свободного агента.
Последним клубом хавбека была дортмундская «Боруссия». В прошлом сезоне 28-летний Гётце принял участие в 15 матчах чемпионата Германии (пять — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Гётце выступал за мюнхенскую «Баварию» с 2013 по 2016 год. За национальную команду Германии Гётце выступал с 2010 по 2017 год, провёл 63 матча и забил 17 мячей.
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