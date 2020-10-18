Гончаренко: у Фукса случилась повторная травма. Восстановление займёт около 1,5 месяца

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Динамо» (3:1) рассказал о состоянии травмированных игроков.

«Сигурдссону сегодня сделали обследование. Пока не знаю результатов. Думаю, ничего страшного. Арнор должен быть готов к Лиге Европы.



К сожалению, у Фукса случилась повторная травма. Прогнозы пока делать не будем. Восстановление займёт около 1,5 месяца», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Бруно Фукс получил травму в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0). У футболиста было выявлено повреждение мягких тканей правого бедра.



21-летний Фукс является воспитанником «Интернасьонала». Футболист перешёл в ЦСКА 25 августа 2020 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Бразилец подписал с московским клубом контракт до лета 2025 года.