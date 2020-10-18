«Подскажите, а кто был на VAR?» Глушаков опубликовал фото эпизода с назначением пенальти

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал в своём «инстаграме» фотографию эпизода, из-за которого в ворота подмосковной команды был назначен пенальти в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:3).

«Подскажите, а кто был на VAR?» — написал футболист на фото.

Фото: «инстаграм» Дениса Глушакова

«Химки» открыли счёт на 48-й минуте усилиями арендованного у «Спартака» Резиуана Мирзова. Спустя три минуты Александр Кокорин забил свой первый гол за «Спартак», реализовав пенальти. Эсекьель Понсе вывел спартаковцев вперёд на 63-й минуте. Затем Джордан Ларссон увеличил преимущество красно-белых. Один мяч отыграл защитник «Химок» Брайан Идову на 84-й минуте.



«Спартак» в 11 турах чемпионата России набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте.