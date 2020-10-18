Ибрагимович — в ответ Лукаку: у миланцев никогда не было короля, у них есть бог

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после матча чемпионата Италии с «Интером» (2:1) ответил на реплику форварда «Интера» Ромелу Лукаку после февральской победы над «россонери».
«У миланцев никогда не было короля, у них есть бог», — написал Ибрагимович на своей странице в «Инстаграме».
10 февраля Лукаку подвёл итоги матча 23-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» одержал победу над «Миланом» со счётом 4:2, уступая после первого тайма – 0:2. «В городе появился новый король», — написал Лукаку в «Твиттере».
17 октября в матче 4-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой гостей со счётом 2:1. На 13-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Интера», однако Златан Ибрагимович не сумел его реализовать. Через несколько секунд шведский форвард исправил ошибку и открыл счёт в матче. Через три минуты Ибрагимович оформил дубль. На 29-й минуте Лукаку сократил отставание хозяев в счёте.
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