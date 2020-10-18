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Гарет Бэйл впервые за 2709 дней вышел в официальном матче в футболке «Тоттенхэма»

Гарет Бэйл впервые за 2709 дней вышел в официальном матче в футболке «Тоттенхэма»
Футбол / Англия 0

Валлийский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бэйл сыграл за лондонский клуб в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (3:1, идёт 2-й тайм). Бэйл вышел на поле на 72-й минуте, заменив голландского форварда Стивена Бергвейна. Валлиец сыграл за «Тоттенхэм Хотспур» впервые за 2709 дней.

31-летний Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» 19 сентября 2020 года, перейдя из мадридского «Реала» на правах аренды. По условиям сделки, «Тоттенхэм» заплатит Бэйлу € 9,8 млн, а «Реал» по-прежнему будет выплачивать ему € 415 тыс. в неделю.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

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