Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» и «Спартак» сохранили лидерство в чемпионате
В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 11-го тура.
Лидирующий в чемпионате России «Зенит» переиграл «Сочи» со счётом 3:1, набрал 24 очка и остался на первом месте в турнирной таблице. «Спартак», который уступает питерцам по дополнительным показателям, также одержал победу — над «Химками» (3:2).
В группе лидеров остался и ЦСКА, набравший 22 очка. «Армейцы» обыграли «Динамо» (3:1). «Локомотив» (21) выиграл у «Уфы» (1:0) и по-прежнему занимает четвёртое место. На пятое место в таблице поднялся «Ростов» (20), разгромивший грозненский «Ахмат».
«Краснодар» (18) обыграл «Рубин» (3:1) и вышел на 7-е место в таблице. Казанская команда (15) сейчас 9-я.
- 18 октября 2020
-
23:14
-
23:01
-
22:57
-
22:43
-
22:22
-
22:17
-
22:05
-
22:03
-
21:51
-
21:40
-
21:39
-
21:11
-
20:55
-
20:51
-
20:40
-
20:25
-
20:23
-
20:12
-
20:09
-
19:59
-
19:49
-
19:41
-
19:41
-
19:24
-
19:20
-
19:12
-
19:04
-
19:01
-
19:01
-
18:58
-
18:54
-
18:32
-
18:25
-
18:17
-
18:09
Партнерский контент