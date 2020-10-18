Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» и «Спартак» сохранили лидерство в чемпионате

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 11-го тура.

Лидирующий в чемпионате России «Зенит» переиграл «Сочи» со счётом 3:1, набрал 24 очка и остался на первом месте в турнирной таблице. «Спартак», который уступает питерцам по дополнительным показателям, также одержал победу — над «Химками» (3:2).

В группе лидеров остался и ЦСКА, набравший 22 очка. «Армейцы» обыграли «Динамо» (3:1). «Локомотив» (21) выиграл у «Уфы» (1:0) и по-прежнему занимает четвёртое место. На пятое место в таблице поднялся «Ростов» (20), разгромивший грозненский «Ахмат».

«Краснодар» (18) обыграл «Рубин» (3:1) и вышел на 7-е место в таблице. Казанская команда (15) сейчас 9-я.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021