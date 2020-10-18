Моуринью похвалил «Вест Хэм» после камбэка на последних минутах матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал итог матча с «Вест Хэм Юнайтед» (3:3).
«Могу с лёгкостью похвалить «Вест Хэм». Они проигрывали со счётом 0:3 большую часть матча. Мы контролировали игру, у них не было моментов. Но в конце матча они забили и поверили в успех. Им повезло, но, возможно, они заслужили эту удачу. Нам не повезло, но, может быть, мы это заслужили.
Гарри Кейн попал в штангу, это могло быть 4:0. Бэйл мог забить четвёртый и «убить» «Вест Хэм». Но они нашли возможности, хоть это и не вытекало из логики игры. Мы должны были действовать лучше. Во втором тайме они довольно много рисковали, прессинговали, давали нам больше пространства.
Это урок для игроков? Для команды — да. Для отдельных футболистов — нет», — цитирует Моуринью BBC.
- 18 октября 2020
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