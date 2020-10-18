Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лестер Сити» — «Астон Вилла». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Моуринью похвалил «Вест Хэм» после камбэка на последних минутах матча с «Тоттенхэмом»

Моуринью похвалил «Вест Хэм» после камбэка на последних минутах матча с «Тоттенхэмом»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал итог матча с «Вест Хэм Юнайтед» (3:3).

«Могу с лёгкостью похвалить «Вест Хэм». Они проигрывали со счётом 0:3 большую часть матча. Мы контролировали игру, у них не было моментов. Но в конце матча они забили и поверили в успех. Им повезло, но, возможно, они заслужили эту удачу. Нам не повезло, но, может быть, мы это заслужили.

Гарри Кейн попал в штангу, это могло быть 4:0. Бэйл мог забить четвёртый и «убить» «Вест Хэм». Но они нашли возможности, хоть это и не вытекало из логики игры. Мы должны были действовать лучше. Во втором тайме они довольно много рисковали, прессинговали, давали нам больше пространства.

Это урок для игроков? Для команды — да. Для отдельных футболистов — нет», — цитирует Моуринью BBC.

«Тоттенхэм» упустил победу над «Вест Хэмом», выигрывая с разницей в 3 мяча
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020