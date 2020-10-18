«Астон Вилла» вырвала победу у «Лестера» и вышла на 2-е место в АПЛ

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» уступил «Астон Вилле». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счётом 0:1.

Единственный мяч на 91-й минуте забил хавбек «Астон Виллы» Росс Баркли. Полузащитник по центру поддержал атаку, получил мяч, не стал входить в штрафную и исполнил удар — мяч влетел в ворота впритирку со штангой. Баркли забил свой первый гол за бирмингемскую команду.

«Астон Вилла», набрав 12 очков в 4 матчах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Бирмингемская команда ещё не потеряла ни одного очка в нынешнем сезоне АПЛ. «Лестер Сити» (9) занимает четвёртое место. Лидером соревнований является «Эвертон» (13).