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АЕК Карреры упустил победу над ПАОКом

АЕК Карреры упустил победу над ПАОКом
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 5-го тура греческой Суперлиги АЕК сыграл вничью с ПАОКом со счётом 1:1. Встреча состоялась в Афинах на стадионе «Олимпик — Спирос Луис». Обслуживала матч немецкая бригада арбитров под руководством Тобиаса Штилера, ассистировали судьи на линиях Кристиан Гиттельман и Рафаэль Фольтин.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 23-й минуте автором забитого мяча стал Карим Ансарифард, которому ассистировал Муамер Танкович. Гости ушли от поражения в концовке встречи благодаря голу Томаса Мурга с передачи Кароля Свидерского.

Напомним, что АЕК тренирует бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера.

ПАОК, набрав 9 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Греции. АЕК (7) — на 5-м месте.

Греция - Суперлига. Суперлига. 5-й тур
18 октября 2020, воскресенье. 20:30 МСК
АЕК Афины
Афины
Окончен
1 : 1
ПАОК
Салоники
1:0 Ансарифард – 23'   1:1 Мург – 89'
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