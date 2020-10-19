Мурзагулов: зимой «Уфа» ещё усилится. Долго засиживаться на 15-м месте не собираемся

Глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал результат встречи 11-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:1).

«Меня удовлетворило качество игры нашей команды против «Локомотива». Если бы не нелепая ошибка нашего лидера Беленова, то думаю, мы сумели бы добиться как минимум ничьей. Потому что больше соперник ничего не создал у наших ворот. Поэтому с оптимизмом смотрю в будущее, команду мы не хороним.



У нас были объективные сложности, связанные с коронавирусом и финансами. Сейчас молодежь, которая пришла в нашу команду, получила опытного наставника, и в зимнее трансферное окно мы еще усилимся. И долго засиживаться на 15-м месте не собираемся», — цитируют «Известия» Мурзагулова.



«Уфа» с 6 очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ после 11 туров. В следующем туре чемпионата России клуб из столицы Башкортостана сыграет на выезде с «Ахматом».