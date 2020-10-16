Нападающий загребского «Динамо» Андрич перешёл в «Уфу»

Нападающий загребского «Динамо» Комнен Андрич перешёл в «Уфу».
«Комнен Андрич подписал контракт с «Уфой»!
25-летний сербский нападающий перешёл в нашу команду на правах аренды с правом выкупа из загребского «Динамо».
В Хорватии за последние три сезона Андрич сыграл 72 матча, забил 30 голов и отдал 10 голевых передач», — сообщает пресс-служба «Уфы» в «Твиттере».
25-летний игрок перешёл в загребское «Динамо» в 2019 году за € 1 млн. В сезоне-2020/2021 Андрич провёл три матча, забил два гола и отдал результативную передачу. Нападающий выступал за молодёжную сборную Сербии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость форварда в € 400 тыс.
17 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Уфа». Старт встречи – в 16:30 мск.
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