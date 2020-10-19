В Англии определили клуб, болельщиков которого арестовывали наибольшее количество раз

Британское издание Daily Star провело анализ отчёта, опубликованного Министерством внутренних дел Великобритании, и выявило клуб, чьих болельщиков арестовывали наибольшее количество раз в сезоне-2019/2020.

Так, наибольшее количество арестов, связанных с футболом, зафиксировано у сторонников «Лидс Юнайтед» – 52 случая заключения под стражу. Фанатов арестовывали 19 раз за нарушение общественного порядка, 15 раз за правонарушения, связанные с распитием алкоголя, 10 раз за беспорядки с применением насилия, троих за бросание посторонних предметов, двух за выход на поле и по одному разу за хранение оружия, использование пиротехники и преступную деятельность, наносящую ущерб.

Следующим по количеству лишений свободы среди болельщиков идёт «Бирмингем-Сити» (49), за ним следуют «Болтон» (45), «Астон Вилла» (31), «Вест Хэм Юнайтед» (30), «Манчестер Сити» (29) и «Кардифф» (27).

Число арестованных фанатов «Лидса» составляет лишь небольшую часть от десятков тысяч, которые посещают матчи каждую неделю, но, что вызывает беспокойство, это число растет по сравнению с предыдущими сезонами. К примеру, в сезоне-2018/2019 было произведено 49 арестов фанатов «Лидса», связанных с футболом.

Общее количество арестов по стране в сезоне-2019/2020 снизилось до 1089 с 1381 в сравнении с сезоном-2018/2019. Однако сравнения из года в год неуместны из-за пандемии коронавируса, значительно сокращающей количество игр с болельщиками на трибунах.