«Лестер» лишился основного защитника на срок до трёх месяцев

Защитник «Лестер Сити» Чаглар Сёюнджю не поможет своей команде в ближайших матчах, сообщает Sky Sports.
24-летний футболист получил травму в расположении сборной Турции, а в минувшие выходные прошёл медицинское обследование, которое выявило разрыв приводящей мышцы. По словам главного тренера «лис» Брендана Роджерса, Чаглар выбыл на срок до трёх месяцев.
В настоящее время «Лестер» из-за травм также не может рассчитывать на полузащитника Вильфреда Ндиди и нападающего Джейми Варди. С ослабленным составом команда накануне, 18 октября, уступила «Астон Вилле» в домашнем матче 5-го тура английской Премьер-лиги (0:1).
В настоящее время «Лестер», набрав 9 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре подопечным Роджерса предстоит сыграть с «Арсеналом».
- 19 октября 2020
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