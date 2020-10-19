Малком не примет участия в матче Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности футболистов к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».
«Малком не сыграет. Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч. Остальные игроки готовятся. Есть небольшие проблемы, но, я думаю, они решаемы.
Физическое состояние команды? Счёт идёт на часы, меньше двух суток прошло после последнего матча. Мы мониторим состояние игроков на каждой тренировке, будем завтра принимать решение по стартовому составу», — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.
Матч «Зенит» — «Брюгге» пройдёт завтра, 20 октября. Начало — в 19:55 мск.
Напомним, в августе 2019 года Малком получил травму бедра в матче РПЛ с «Динамо» (2:0). Из-за повреждения нападающий пропустил семь месяцев.
- 19 октября 2020
-
12:57
-
12:45
-
12:39
-
12:29
-
12:14
-
12:12
-
12:08
-
11:58
-
11:47
-
11:37
-
11:27
-
11:08
-
11:04
-
10:30
-
10:12
-
09:58
-
09:52
-
09:38
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
08:30
-
07:08
-
06:50
-
06:37
-
06:14
-
06:11
-
05:42
-
04:33
-
03:53
-
03:34
-
03:20
-
03:01
-
02:33
-
02:12
Партнерский контент