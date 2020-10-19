Малком не примет участия в матче Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности футболистов к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

«Малком не сыграет. Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч. Остальные игроки готовятся. Есть небольшие проблемы, но, я думаю, они решаемы.



Физическое состояние команды? Счёт идёт на часы, меньше двух суток прошло после последнего матча. Мы мониторим состояние игроков на каждой тренировке, будем завтра принимать решение по стартовому составу», — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Брюгге» пройдёт завтра, 20 октября. Начало — в 19:55 мск.

Напомним, в августе 2019 года Малком получил травму бедра в матче РПЛ с «Динамо» (2:0). Из-за повреждения нападающий пропустил семь месяцев.