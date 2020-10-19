Оздоев: не считаем «Брюгге» слабейшей командой в группе. В Лиге чемпионов нет слабых

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о предстоящем матче с «Брюгге» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Брюгге» — слабейшая команда в группе? Мы так не считаем, никто не считает какую-либо команду слабейшей в группе. Это Лига чемпионов, здесь нет слабых. Здесь собраны лучшие команды своих стран, простых матчей не будет. Нужно настраиваться на каждую игру, просто не будет.

С чем ассоциируется бельгийский футбол? В первую очередь с тем, что большой турнир, который я запомнил, — ЧМ-2002, когда Бельгия была с нами в группе. Безумно жаль, что сборная России тогда проиграла.

Успел ли восстановиться? Есть тренерский штаб, который видит и понимает, как ты себя чувствуешь, даёт время, чтобы помочь и чтобы ты почувствовал себя хорошо», — цитирует Оздоева пресс-служба клуба.

Матч «Зенит» — «Брюгге» пройдёт завтра, 20 октября. Начало — в 19:55 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с французом Бенуа Бастьеном. Ему помогут ассистенты Фредерик Хакетт (Франция) и Рой Хассан (Израиль). Резервный рефери — Карим Абед (Франция). За VAR будут отвечать французы Бенуа Мийо и Вилли Делажо.