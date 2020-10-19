Мартин Эдегор пропустит около месяца из-за травмы камбаловидной мышцы

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор получил травму камбаловидной мышцы правой ноги. Сроки восстановления норвежского хавбека составляют около месяца, сообщает Marca.



Таким образом, Эдегор пропустит минимум шесть матчей мадридского клуба: с «Шахтёром», «Барселоной», «Мёнхенгладбахом», «Уэской», «Интером» и «Валенсией». Его появление ожидается после ноябрьского перерыва на матчи сборных. Мартин может выйти на поле 29 ноября в матче с «Алавесом».



Мартин Эдегор перешёл в мадридский клуб из «Стрёмсгодсета» в 2015 году. Норвежский футболист уезжал в аренду в «Херенвен» (2017–2018) и «Витесс» (2018–2019). В минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». В сезоне-2020/2021 норвежский полузащитник принял участие в трёх матчах испанской Примеры.

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