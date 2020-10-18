Серхио Рамос пожертвует матчем с «Шахтёром», но может сыграть с «Барселоной»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прошёл медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (0:1), сообщает AS.

По данным источника, повреждение футболиста оказалось несерьёзным. Рамос планирует пропустить матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» (21 октября), чтобы успеть восстановиться к игре 7-го тура Примеры с «Барселоной» (24 октября).

Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 34-летний игрок принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча (один — с пенальти) и получил жёлтую карточку.