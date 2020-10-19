Антон Митрюшкин находится на просмотре в немецком клубе «Фортуна»
Вратарь Антон Митрюшкин, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в «Фортуне».
Как сообщает пресс-служба клуба из Дюссельдорфа в «Твиттере», 24-летний футболист находится на просмотре в команде. Он будет тренироваться наравне с другими футболистами, после чего в клубе примут решение относительно его будущего.
Последним клубом Митрюшкина был «Сьон». В конце июня стало известно, что Антон покинул швейцарский клуб, за который выступал с 2016 года. В составе команды голкипер в 76 матчах пропустил 127 мячей. Впоследствии россиянин попал на просмотр в «Монако», однако стороны так и не заключили контракт. Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака».
«У меня нет столько времени». Антон Митрюшкин покинул «Монако»
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