Антон Митрюшкин находится на просмотре в немецком клубе «Фортуна»

Вратарь Антон Митрюшкин, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в «Фортуне».



Как сообщает пресс-служба клуба из Дюссельдорфа в «Твиттере», 24-летний футболист находится на просмотре в команде. Он будет тренироваться наравне с другими футболистами, после чего в клубе примут решение относительно его будущего.



Последним клубом Митрюшкина был «Сьон». В конце июня стало известно, что Антон покинул швейцарский клуб, за который выступал с 2016 года. В составе команды голкипер в 76 матчах пропустил 127 мячей. Впоследствии россиянин попал на просмотр в «Монако», однако стороны так и не заключили контракт. Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака».

«У меня нет столько времени». Антон Митрюшкин покинул «Монако»