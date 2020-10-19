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Икарди, Верратти и Паредес пропустят матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»

Икарди, Верратти и Паредес пропустят матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Лига чемпионов 0

Футболисты «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, Марко Верратти, Леандро Паредес, Тило Керер и Хуан Бернат пропустят матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», сообщает L'Equipe.

По информации источника, участие полузащитника Юлиана Дракслера и защитника Маркиньоса в предстоящей встрече остаётся по вопросом. При этом хавбек парижан Анхель Ди Мария примет участие в матче со своей бывшей командой.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 20 октября, в Париже. Начало встречи — в 22:00 мск. Соперниками «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» по группе Н в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 являются «Истанбул Башакшехир» и «РБ Лейпциг».

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