Тренер «Ренна»: «Краснодар» заслуживает такого же уважения, как «Севилья» и «Челси»

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром».



«Нам противостоит современная, амбициозная и сильная команда. Иногда „Краснодару“ не хватает стабильности, но я уверен, что эта проблема будет исправлена, учитывая важность встречи.



Я считаю, что мы попали в сложную группу, поскольку в ней присутствуют команды гораздо опытнее нас в еврокубках. „Краснодар“ заслуживает такого же уважения, как „Севилья“ и „Челси“. Посмотрим, что произойдёт. Я предпочитаю, чтобы мы были сконцентрированы на собственных действиях. Нас ждёт сложный соперник, но я хочу, чтобы „Ренн“ показал свой максимум и не жалел ни о чём после этой встречи», — приводит слова Стефана L'Equipe.

Матч «Ренн» — «Краснодар» состоится завтра, 20 октября. Встреча пройдёт в Ренне на стадионе «Роазон Парк».