Главный тренер «Краснодара» и два игрока пропустят матч Лиги чемпионов с «Ренном»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, нападающий Евгений Марков и полузащитник Реми Кабелла не полетели на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном», сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Тесты на коронавирус Маркова и Кабелла показали сомнительные результаты. В связи с этим игроки изолированы от команды. Они чувствуют себя хорошо. Результаты тестов у остальных игроков отрицательные. Мусаев заболел ангиной, его тест также показал отрицательный результат.

Матч «Ренн» — «Краснодар» состоится завтра, 20 октября. Встреча пройдёт в Ренне на стадионе «Роазон Парк». Обслужит матч греческая бригада арбитров под руководством Анастасиоса Сидиропулоса, ассистировать будут судьи на линиях Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.