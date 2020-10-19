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Главный тренер «Краснодара» и два игрока пропустят матч Лиги чемпионов с «Ренном»

Главный тренер «Краснодара» и два игрока пропустят матч Лиги чемпионов с «Ренном»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, нападающий Евгений Марков и полузащитник Реми Кабелла не полетели на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном», сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Тесты на коронавирус Маркова и Кабелла показали сомнительные результаты. В связи с этим игроки изолированы от команды. Они чувствуют себя хорошо. Результаты тестов у остальных игроков отрицательные. Мусаев заболел ангиной, его тест также показал отрицательный результат.

Матч «Ренн» — «Краснодар» состоится завтра, 20 октября. Встреча пройдёт в Ренне на стадионе «Роазон Парк». Обслужит матч греческая бригада арбитров под руководством Анастасиоса Сидиропулоса, ассистировать будут судьи на линиях Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.

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