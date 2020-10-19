Главный тренер «Краснодара» и два игрока пропустят матч Лиги чемпионов с «Ренном»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, нападающий Евгений Марков и полузащитник Реми Кабелла не полетели на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном», сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.
Тесты на коронавирус Маркова и Кабелла показали сомнительные результаты. В связи с этим игроки изолированы от команды. Они чувствуют себя хорошо. Результаты тестов у остальных игроков отрицательные. Мусаев заболел ангиной, его тест также показал отрицательный результат.
Матч «Ренн» — «Краснодар» состоится завтра, 20 октября. Встреча пройдёт в Ренне на стадионе «Роазон Парк». Обслужит матч греческая бригада арбитров под руководством Анастасиоса Сидиропулоса, ассистировать будут судьи на линиях Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.
- 19 октября 2020
-
17:27
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:58
-
16:46
-
16:38
-
16:30
-
16:26
-
16:25
-
16:06
-
15:42
-
15:31
-
15:18
-
15:12
-
15:07
-
14:49
-
14:27
-
14:18
-
14:07
-
14:04
-
13:47
-
13:45
-
13:03
-
13:02
-
12:57
-
12:45
-
12:39
-
12:29
-
12:14
-
12:12
-
12:08
-
11:58
-
11:47
-
11:37