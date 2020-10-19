Аршавин: «Зенит» выкупит Воробьёва обратно, если он сможет реализовать свой талант

Директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход нападающего Ильи Воробьёва в «Оренбург».
«Рад, что мы смогли продать игрока, а не отдать в аренду. Думаю, в данном случае это хорошо для всех трёх заинтересованных сторон. «Зенитуа» хорошо, что мог выручить деньги, Илье — что будет играть в команде лидера ФНЛ и у него есть возможность пробиться в РПЛ с командой. На наш взгляд, «Оренбург» получил талантливого футболиста, у которого есть перспективы.
Почему мы его продали с правом выкупа? Понимаем, он перерос «Зенит»-2, в ближайшие два года вряд ли сможет выступить за «Зенит». Будем продолжать за ним следить. Надеемся, спустя несколько лет выкупим его, если он сможет реализовать свой талант.
У Ильи было желание уйти в РПЛ, у него было много предложений из ФНЛ. Я его не отпускал и считал, что ему лучше оставаться в «Зените»-2. Сейчас считаю, что это было ошибочное мнение. В вопросе с «Химками» Александр Иванович Медведев оперативно решил вопрос и отпустил в «Химки», потом сложилось так, что там сменилось руководство», — приводит слова Аршавина официальный сайт клуба.
- 19 октября 2020
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