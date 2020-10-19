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«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Лидс» благодаря голу Хименеса

«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Лидс» благодаря голу Хименеса
Футбол / Англия 0

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Вулверхэмптон». Встреча прошла на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 70-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес. Результативную передачу отдал защитник гостей Макс Килман.

«Вулверхэмптон» набрал 9 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (7) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон», в 5 матчах набравший 13 очков. В следующем туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» примет «Ньюкасл Юнайтед», а «Лидс» на выезде сыграет с «Астон Виллой». Напомним, в прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль».

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
19 октября 2020, понедельник. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Хименес – 70'
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