«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Лидс» благодаря голу Хименеса
В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Вулверхэмптон». Встреча прошла на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 70-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес. Результативную передачу отдал защитник гостей Макс Килман.
«Вулверхэмптон» набрал 9 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (7) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Эвертон», в 5 матчах набравший 13 очков. В следующем туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» примет «Ньюкасл Юнайтед», а «Лидс» на выезде сыграет с «Астон Виллой». Напомним, в прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль».
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