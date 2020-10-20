Футболисты испанского клуба получили травмы после съёмок рекламного видео для Ла Лиги

Футболисты «Тенерифе» получили повреждения после участия в съёмках рекламного ролика, сообщает AS.

По данным источника, во время съёмок рекламы футболисты Алекс Муньос, а также Карл Помарес получили мышечную перезагрузку. Помарес успел восстановиться и принял участие в матче со «Спортингом» (1:1) в рамках Сегунды. Муньос же продолжает восстановление.

Главный тренер «Тенерифе» Фран Фернандес подтвердил, что игроки получили повреждения, принимая участие в съёмке рекламного видео для Ла Лиги.

После шести туров «Тенерифе» располагается на 14-м месте в турнирной таблице Сегунды, записав в свой актив 7 очков. В следующем туре команда встретится с «Понферрадиной». Игра пройдёт 21 октября, начало — в 20:00 мск.