РПЛ выступила с заявлением о ситуации в «Краснодаре», где у двоих заподозрили коронавирус

Российская Премьер-Лига на своём сайте опубликовала заявление о ситуации в «Краснодаре», о которой стало известно перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном». Встреча пройдёт сегодня, 20 октября, во Франции. Начало – в 22:00 мск.
«Футбольный клуб «Краснодар» в соответствии с п. 1.2.3. Санитарного регламента РПЛ сезона-2020/2021 уведомил лигу, что по итогам проведённого тестирования на коронавирусную инфекцию у двух представителей клуба были выявлены условно-положительные результаты. Данные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора на проверку.
Остальные представители «Краснодара» повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты. Команда в настоящее время готовится к матчу Лиги чемпионов с «Ренном», — говорится в заявлении лиги.
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