Чорлука: готов играть 90 минут матча с «Ред Булл Зальцбург» и даже больше

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург», а также рассказал о своём состоянии.



«Тренировался в общей группе. Готов играть 90 минут и даже больше, всё зависит от решения судей.



Мы знаем много о сопернике: молодая, атакующая и яркая команда. Мы готовы и сфокусированы. Сделаем всё возможное, чтобы у них не было так много шансов, как было в предыдущих матчах. Понимаем, что игра не будет лёгкой, но мы сфокусированы на матче.

Не читал статью на сайте «Ред Булл Зальцбург», в которой «Локомотив» назвали пассажирами в Лиге чемпионов. Не обращаю внимания, это дело прессы, пускай и официального формата. Полностью сфокусирован на матче. Если говорить об ответе, то он будет на игре», — сказал Чорлука на пресс-конференции.

Встреча состоится 21 октября. Начало — в 19:55 мск. Главный арбитр встречи — Сердар Гэзюбююк. Его ассистенты — Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Бас Нейхейс. Видеопомощники арбитра — Пол ван Букел и Деннис Хиглер.