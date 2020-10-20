Матч 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» обслужит Владислав Безбородов
Российский футбольный союз на официальном сайте опубликовал имена судей, которые будут работать на матчах 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
24 октября
«Динамо» – «Сочи»: судья – Алексей Сухой; VAR – Павел Шадыханов.
«Зенит» – «Рубин»: судья – Николай Волошин; VAR – Павел Кукуян.
«Краснодар» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов; VAR – Кирилл Левников.
«Локомотив» – «Ротор»: судья – Сергей Иванов; VAR – Алексей Матюнин.
25 октября
«Урал» – «Тамбов»: судья – Евгений Кукуляк; VAR – Виталий Мешков.
«Ростов» – «Химки»: судья – Василий Казарцев; VAR – Владимир Москалёв.
«Ахмат» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин; VAR – Артём Любимов.
ЦСКА – «Арсенал»: судья – Игорь Панин; VAR – Владимир Москалёв.
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