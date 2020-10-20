Матч 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» обслужит Владислав Безбородов

Российский футбольный союз на официальном сайте опубликовал имена судей, которые будут работать на матчах 12-го тура Российской Премьер-Лиги.



24 октября



«Динамо» – «Сочи»: судья – Алексей Сухой; VAR – Павел Шадыханов.



«Зенит» – «Рубин»: судья – Николай Волошин; VAR – Павел Кукуян.



«Краснодар» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов; VAR – Кирилл Левников.



«Локомотив» – «Ротор»: судья – Сергей Иванов; VAR – Алексей Матюнин.



25 октября



«Урал» – «Тамбов»: судья – Евгений Кукуляк; VAR – Виталий Мешков.



«Ростов» – «Химки»: судья – Василий Казарцев; VAR – Владимир Москалёв.



«Ахмат» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин; VAR – Артём Любимов.



ЦСКА – «Арсенал»: судья – Игорь Панин; VAR – Владимир Москалёв.