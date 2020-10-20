«Ювентус» обыграл киевское «Динамо» в матче Лиги чемпионов
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» проиграло туринскому «Ювентусу» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Обслуживала матч румынская бригада арбитров под руководством Овидиу Хацегана, ассистировали судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге.
Счёт был открыт в начале второго тайма — на 46-й минуте автором забитого мяча стал Альваро Мората. В конце встречи преимущество итальянского клуба увеличил Мората, ему ассистировал Хуан Куадрадо.
В другом матче группы «Барселона» дома примет венгерский «Ференцварош». Матч начнётся в 22:00.
В следующем туре «Динамо» на выезде встретится с «Ференцварошем». «Ювентус» дома примет «Барселону». Матчи состоятся 28 октября.
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