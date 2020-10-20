Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» обыграл киевское «Динамо» в матче Лиги чемпионов

«Ювентус» обыграл киевское «Динамо» в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» проиграло туринскому «Ювентусу» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Обслуживала матч румынская бригада арбитров под руководством Овидиу Хацегана, ассистировали судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 46-й минуте автором забитого мяча стал Альваро Мората. В конце встречи преимущество итальянского клуба увеличил Мората, ему ассистировал Хуан Куадрадо.

В другом матче группы «Барселона» дома примет венгерский «Ференцварош». Матч начнётся в 22:00.

В следующем туре «Динамо» на выезде встретится с «Ференцварошем». «Ювентус» дома примет «Барселону». Матчи состоятся 28 октября.

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур
20 октября 2020, вторник. 19:55 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
0 : 2
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Мората – 46'   0:2 Мората – 84'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020