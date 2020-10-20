«Челси» заявил Петра Чеха на чемпионат Англии

38-летний чешский вратарь Петр Чех попал в заявку лондонского «Челси» на матчи чемпионата Англии, сообщает журналист Мэтт Лоу в своём «твиттере». Голкипер завершил карьеру по окончании сезона-2018/2019.

Чех провёл в «Челси» большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».

Кроме того, в заявке «Челси» на Премьер-лигу есть ещё трое голкиперов — Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро и Эдуар Менди.

«Челси», набрав в пяти турах восемь очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.