Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» заявил Петра Чеха на чемпионат Англии

«Челси» заявил Петра Чеха на чемпионат Англии
Футбол / Англия 0

38-летний чешский вратарь Петр Чех попал в заявку лондонского «Челси» на матчи чемпионата Англии, сообщает журналист Мэтт Лоу в своём «твиттере». Голкипер завершил карьеру по окончании сезона-2018/2019.

Чех провёл в «Челси» большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».

Кроме того, в заявке «Челси» на Премьер-лигу есть ещё трое голкиперов — Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро и Эдуар Менди.

«Челси», набрав в пяти турах восемь очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В FIFA 21 добавили карточку Петра Чеха
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020