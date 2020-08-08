В FIFA 21 добавили карточку Петра Чеха
Киберспорт / FIFA 0
EA Sports представила новую карточку из серии Icons для FIFA 21. Её получил бывший вратарь «Челси» и «Арсенала», рекордсмен сборной Чехии по количеству сыгранных матчей Петр Чех. Создатели игры назвали его «Человек с магией в перчатках».
EA Sports сообщила также дату выхода трейлера FUT 21, премьера которого состоится в понедельник, 10 августа, в 18:00 по московскому времени.
Фото можно посмотреть на странице EA Sports FIFA в «Твиттере».
FIFA 21 стартует 9 октября на всех платформах: ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Кроме того, игра дебютирует и на консолях нового поколения. Фанаты симулятора ждали, что FIFA 21 появится на Xbox Series X и PS5 на новом движке Unreal Engine 5. Однако EA Sports опровергла эту информацию.
EA Sports представила официальный трейлер FIFA 21, показав игровой процесс
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