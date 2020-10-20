Мостовой: поражение «Зенита» в матче с «Брюгге» – не позор. Впереди ещё пять встреч

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Брюгге» (1:2).
«Проигрыш «Зенита» в матче с «Брюгге» – не позор. По игре оценка у «Зенита» — три с минусом, по результату – двойка. Но впереди ещё пять встреч, всё может измениться. Говорил ещё вчера, что «Зенит» может не выиграть. Часто бывает, что фавориты не выигрывают, гости хотели показать себя, продать подороже. Второй мяч у «Брюгге» получился шикарным.
Следующий матч — с «Боруссией»? Ничего страшного. Каждый может проиграть, такое время. «Аталанта» недавно четыре за тайм пропустила. Болельщикам «Зенита» не надо шуметь, что они такие фавориты, как было перед «Брюгге». А как на поле выходят, ничего не получается. Для «Зенита» этот матч должен стать поучительным уроком, хотя таких уроков было уже достаточно", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 20 октября 2020
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