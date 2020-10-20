Созин: давайте не злорадствовать над «Зенитом»! Но надо признать – пешком в ЛЧ не выиграть

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге» (1:2).

«У «Зенита» сегодня совсем не было скорости. И это не только проблема «Зенита», скорости не хватает всем в РПЛ. Но хочу сказать болельщикам: давайте не будем злорадствовать. Да, на мой взгляд, «Зенит» дома должен обыгрывать «Брюгге», но надо признать — пешком в ЛЧ не выиграть. Не понимаю, почему они так боялись бельгийцев. Следующие матчи ещё сложнее, так что «Зениту» надо пожелать удачи и командной скорости», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Брюгге» набрал 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Зенит» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками «Зенита» и «Брюгге» по группе F являются дортмундская «Боруссия» и римский «Лацио».